Pato e Rebeca Abravanel são batizados em igreja

Se existe um casal atualmente unido e cada vez mais apaixonado só pode ser Rebeca Abravanel e o jogador Alexandre Pato!

Nesta segunda-feira (22), o craque publicou em suas redes sociais um vídeo de uma cerimônia de batismo em uma Igreja e deixou todo mundo com os olhinhos brilhando de tanta fofura.

"O Batismo é quando nascemos para uma vida nova em Cristo, quando as portas do Céu se abre para nós. Ele que nos leva para a salvação, seguindo a vontade de Deus em nossas vidas. A Deus confio minha vida e a ele me entrego através da abençoada celebração do batismo. Eu quero por um ‘ponto final’ na minha vida velha e começar tudo de novo. Quero, com Cristo, ressurgir para uma vida nova. Eu acolho essa vida nova, Senhor. Amém!", escreveu Alexandre Pato na legenda.

