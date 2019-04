Zezé Di Camargo chora ao falar do estado de saúde do pai

No último domingo (21), o cantor Zezé Di Camargo revelou em entrevista para um programa de televisão o seu atual e grande desafio: o cuidado diário com o seu pai de 82 anos, o Francisco.



O sertanejo contou detalhes da sua nova rotina em casa por conta dos problemas causados pela enfisema pulmonar do pai e não conteve a emoção ao falar sobre a gratidão que sente, apesar das dificuldades: "Eu não sei se é um privilégio, porque eu não queria ver o meu pai nesta situação, mas tive o privilégio de dar banho no meu pai. Cuidar do meu pai como ele cuidou de mim quando era menino. É claro que não é um privilégio por conta da situação, mas acalanta o meu coração para dizer para ele - com aquele gesto - que eu estou devolvendo 0,01% por tudo que ele fez. É uma relação muito verdadeira e pura".

