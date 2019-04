'Quem deu zoom?' diz internauta ao ver volume em foto de Cauã Reymond

Uma das fãs do ator chegou a ironizar dizendo "Quem deu zoom levanta a mão" | Foto: Reprodução / Instagram

O ator Cauã Reymond presenteou o público em geral com uma foto bastante sensual na última sexta-feira (26), em uma publicação no seu Instagram. Ele, que fez um ensaio sensual, postou uma foto onde estava todo molhado, com uma camisa e cueca brancas, mas um detalhe chamou a atenção dos internautas que fizeram diversas brincadeiras.

Uma das fãs do ator chegou a ironizar dizendo "Quem deu zoom levanta a mão", fazendo referência ao volume exposto na cueca do artista. O registro é do fotógrafo das celebridades Mario Testino. As mulheres afirmam que Cauã é o cara mais sexy do mundo.

"Adorei a foto, Mario Testino”, disse o ator na legenda da postagem feita pelo fotógrafo. Em seguida, ele replicou a imagem nas redes sociais dele.

Após algumas horas de publicação, a imagem já possui mais de 690 mil curtidas e levou os internautas à loucura. "Multiplica, senhor", escreveu uma seguidora.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Show da dupla Sandy e Júnior será na Arena da Amazônia em Manaus