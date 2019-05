Ex-BBB de 73 anos anuncia noivado com jovem de 37

A participante da edição 2017 do BBB, Ieda Woberto, anunciou para um site de notícias que vai se casar com o advogado Marcelo Gomez.



A aposentada de 73 anos tem um corpão de dar inveja para muitas menininhas e está muito bem acompanhada com um jovem de 36 anos mais novo.

Os pombinhos estão juntos há apenas 8 meses, mas a futura noiva já está super empolgada!

Ieda publicou no seu perfil oficial do Instagram uma foto com duas alianças e escreveu: "Não posso deixar de dividir com vocês a minha noite de ontem. Uma Surpresa! Com lágrimas de felicidade, com família e amigos (nem todos) e aquela certeza de que a vida é feita de emoções, acertos e erros e de coragem para seguir sempre buscando a felicidade".

