Filha de atriz e cantora Juliana Diniz morre logo após o parto

Juliana Diniz, atriz, cantora e afilhada de Zeca Pagodinho, perdeu a filha Yolanda logo após o parto, na última terça-feira (30). A menina nasceu após oito meses de gestação e era a primeira filha da artista e seu marido, o músico Thiago Soares.

A cantora escreveu uma triste desabafo em suas redes sociais. Nele, explica que o coração da bebê "ficou fraco e parou de uma hora pra outra", pouco após o nascimento.

"Chorei desoladamente, desmaiei, gritei e não aceitei o diagnóstico. Até que me acalmaram e, quando me dei conta, todos estavam ao meu redor", contou Juliana.

Yolanda nasceu com 42 centímetros e 1.3 quilogramas. "Enterrar um filho não é a ordem natural das coisas. O papai dela e eu estamos desolados", escreveu ainda a artista.

Ela ainda acrescentou que se sente aliviada em expor esse momento e abrir isso para o público. "E se Deus um dia quiser novamente me contemplar com mais um bebê, no tempo Dele, tô aqui", finalizou sua reflexão sobre o duro acontecimento.

