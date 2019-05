Mayra Cardi sofre nova tentativa de sequestro com a filha

a Musa fitness Mayra Cardi revelou que foi vítima de uma nova tentativa de sequestro com a filha, Sophia, nesta quinta-feira (2). A primeira aconteceu há cerca de quatro meses. No Instagram, a musa contou que estava passeando com a pequena e, de repente, notou que estava sendo perseguida por um carro.

"Não passeamos mais, infelizmente. Agora teremos que achar um outro lugar dentro de um condomínio, de um bairro, de qualquer outra coisa", disse.

Em janeiro, a família foi assaltada no Rio de Janeiro e os bandidos levaram o carro da coach.

