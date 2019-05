Morre aos 74 anos Peter Mayhew, o Chewbacca de 'Star Wars'

Peter Mayhew, que interpretou Chewbacca na saga "Star Wars", morreu no último dia 30. Aos 74 anos, ele morreu em casa, no Texas, nos Estados Unidos, segundo comunicado divulgado pela família do ator.

"A família de Peter Mayhew, com profundo amor e tristeza, lamenta compartilhar a notícia de que Peter faleceu", diz o comunicado.

Nascido em Londres em 1944, Peter completaria 75 anos no dia 19 de maio.

Leia mais:

Modelo morre na passarela, mas desfile continua em São Paulo

Morre Ricardo Cunha Soares, diretor geral da Band Amazonas