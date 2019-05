Simone filma filho em momento íntimo, é criticada e responde na lata

Simone, da dupla com Simaria, virou alvo de polêmica nas redes sociais após divulgar um vídeo do filho, Henry, rezando antes de almoçar.

O vídeo foi publicado no Instagram da criança, fruto do casamento da cantora com o empresário Kaká Diniz. "Ensina a criança o caminho que deve andar e mesmo quando for velho, não se desviará dele (Provérbios 22,6)", escreveu a sertaneja.

Nos comentários, alguns internautas não gostaram da exposição do garoto e criticaram Simone. "Oração é algo tão pessoal. Essa necessidade de filmar tudo e postar é triste", disse um seguidor.

Sem papas na língua, Simone fez questão de responder a mensagem."É para mostrar para você e para pessoas tristes e infelizes, que é necessário agradecer o pão de cada dia e amar uns aos outros! Que o amor de Deus invada teu coração e tua casa", disparou.

