Juliana Paes passa mal em coletiva de 'A Dona do Pedaço'

A atriz Juliana Paes passou mal durante a coletiva de imprensa da nova novela global, 'A Dona do Pedaço'. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do portal 'O Dia', diversas pessoas reclamaram do atraso da artista no evento de lançamento do folhetim, que aconteceu no RJ, na última quinta-feira (2).



Segundo a colunista, a atriz, que vai ser protagonista da nova trama, estava mudando seu visual e o processo demorou cerca de cinco horas até ser finalizado. A publicação ainda destacou que Juliana não estava se sentindo bem devido a uma virose que vem enfrentando e por isso, assim que chegou ao local do evento buscou um banheiro para se recompor.

Na nova aposta das nove, Juliana vai interpretar 'Maria da Paz', uma mulher bonita, decidida e de bom coração, apaixona-se por Amadeu (Marcos Palmeira) e que luta para se casar com ele. Jurada de morte pelos Matheus, depois que Amadeu sofre um atentado no dia do casamento deles, foge para São Paulo, onde, para se sustentar, começa a vender seus bolos caseiros.

O sucesso é tamanho que faz fortuna e se torna dona de uma rede de confeitarias e franqueados. Trabalha incansavelmente para criar sozinha a filha Josiane (Agatha Moreira) e se envolve com Régis (Reynaldo Gianecchini). Ainda assim, não supera a perda de seu primeiro e grande amor, dado como morto. E descobrir que ele está vivo vai abalar suas estruturas.

