Zezé Di Camargo fala sobre cirurgia para ter mais um filho

Aliança de cinco mil reais, casamento marcado e desejo de ter mais um filho - esse é o momento de Zezé Di Camargo, de 56 anos.

A cerimônia para oficializar a união com Graciele Lacerda já está marcada para 20 de fevereiro. A bela que escolheu a data, levando em consideração a numerologia, interpretação baseada na simbologia dos números.

Depois de 25 anos, Zezé está preparado para ser pai novamente. Com relação com Graciele agora aprovada pelos filhos, Wanessa, Camilla e Igor, o cantor vai iniciar um tratamento para engravidar a atual mulher. "Já pensei várias vezes, depende muito dela. Eu sou vasectomizado, na verdade. O Luciano, não sei se vocês sabem, mas foi pai depois de ser vasectomizado", declarou. Segundo o filho de Seu Francisco, patriarca que segue com estado de saúde delicado, o processo para congelar o sêmen ainda não começou. "Tem que tomar alguns medicamentos. Primeiro tem que fazer coleta e ela tem que fazer tratamento. O processo é o mesmo dos de hoje em dia, né? Sou um cara de 56 anos, não é tão fácil, já sou vasectomizado há alguns anos e tudo isso tem que ser passado pelo médico pra saber se eu ainda dou conta", brincou.

Ainda na conversa, o intérprete do hit "É o Amor", que sofreu com rumor de separação da noiva no início do ano, ainda revelou a preferência de Graciele Lacerda para ter uma filha mulher e que o nome será decisão da influencer. "Tudo ela. Ela já falou que ela vai escolher, ela que quer o nome, quer escolher tudo. Quer uma filha mulher", entregou. Além disso, Zezé garantiu que irá acompanhar o parto da futura herdeira do casal: "Ganhei coragem depois das minhas filhas. Eu acompanhei os das minhas filhas, então com certeza vou. Tem que estar do lado".

Leia mais:

Zezé Di Camargo chora ao falar do estado de saúde do pai

Zilu entra na Justiça contra Zezé di Camargo e Wanessa desabafa