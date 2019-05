Saudades da ex? Neymar curte fotos de Bruna Marquezine

Na noite desta quinta-feira (2), fãs do antigo casal Bruna Marquezine e Neymar Jr puderam ver mais uma luz numa história que todos esperam um final feliz. Importante lembrar que nem sempre a felicidade dos fãs significa a felicidade do casal, já que ambos podem estar buscando espaços diferentes.

O perfil Contei Oficial do Instagram publicou uma homenagem para a atriz e o atacante do PSG fez questão de curtir. Acontece que na legenda da postagem estava a seguinte frase: "Curte, se você gosta da Bruna Marquezine", com duas fotos da artista.

Assim que os seguidores do perfil notaram a curtida do craque os comentários esperançosos por uma conciliação logo começaram a surgir.

“Impossível dizer que foi sem querer”, escreveu um internauta. “Meu casal”, afirmou outro. “Meu Brumar pra sempre”, comemorou mais um seguidor.

No entanto, logo após o alvoroço causado na web, Neymar descurtiu a publicação.

