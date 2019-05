Após rumores, destino de Eliana é definido no SBT

Nas últimas semanas começaram a circular na imprensa alguns rumores que apontavam uma suposta mudança do programa da apresentadora Eliana no SBTe que o destino da estrela era incerto na emissora de Silvio Santos. No entanto, o canal decidiu rebater as informações e revelou que renovou o contrato com a artista.

Agora, Eliana continua exclusiva do SBT até o fim de 2022, ou seja, seu vínculo com a emissora será de mais quatro anos. A assessoria de imprensa do canal confirmou a renovação com Eliana e enfatizou que a atração da loira continuará aos domingos.

Vale lembrar que o programa de Eliana, além do sucesso de audiência, também mantém excelente relação com o mercado publicitário, inclusive, com extensa fila de anunciantes. Além disso, a apresentadora é recordista de vendas na Jequiti, empresa de cosméticos do Grupo Silvio Santos. Por estes motivos, o dono do SBT não quer de jeito nenhum perder sua grande estrela

Leia mais:

Youtuber manauara será destaque no programa da Eliana no domingo

Maisa Silva dá alianças e cerimônia de casamento para garçom