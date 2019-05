Paramount usa fama de 'coveira' de Sonia Abrão para divulgar filme

Considerado um dos principais estúdios de cinema dos Estados Unidos, a Paramount Filmes no Brasil aproveitou um gancho um tanto inusitado do programa de Sônia Abrão, na Rede TV, para divulgar uma de suas mais recentes produções, o longa 'Cemitério Maldito'.

A empresa cinematográfica fez uma paródia com o 'A Tarde É Sua', de Sonia Abrão, em que o nome do novo filme de terror que envolve mortes é divulgado em forma de notícia na atração vespertina comandada pela apresentadora na Rede TV!.

Nas imagens gravadas por Sonia Abrão no estúdio do 'A Tarde É Sua', a apresentadora narra detalhes do filme como fatos da vida real.

"É uma notícia que acabou de chegar aqui. Uma pequena cidade nos Estados Unidos está apavorada porque uma menina morreu ao ser atropelada em uma rodovia e foi vista vagando pelas ruas semanas depois. E os moradores relatam que seu corpo foi enterrado pelo pai em um cemitério indígena da região chamado Cemitério Maldito, onde uma lenda diz que o lugar possui o poder de trazer as pessoas de volta. Nossa gente, dá pra imaginar a dor desse pai?! Eu acho que eu faria a mesma coisa, mas o problema é que estão dizendo aqui que a menina não voltou exatamente igual... Chega disso né? Está parecendo filme de terror. Ainda bem que chegou a hora dos recadinhos", encerrou ela momentos antes de entrar a famosa cena 'O que está acontecendo', que virou meme na internet.



As imagens em que a apresentadora se questiona sobre 'O Que Está Acontecendo' foram ao ar em uma das edições do programa em que um imprevisto fez Sonia e os comentaristas da atração se levantarem da mesa e ir conferir do que se tratava o choro de uma criança que inicialmente todos achavam que havia caído e chorado, mas que depois foi constatado que na verdade o choro ocorreu porque o pai da criança, um dos funcionários do programa, tirou um tablet das mãos do filho. Na ocasião, Sonia considerou o episódio uma 'Pegadona'.

A brincadeira da Paramount Filmes com Sonia se trata de uma parceria da marca com a jornalista, em uma sacada genial para divulgação do novo produto.

Para quem não sabe, Sonia ganhou fama de coveira entre os internautas após passar muito tempo comentando a mesma tragédia, já que assuntos trágicos consolidam maior audiência ao programa.

Segundo o público, o programa da apresentadora estaria se aproveitando de temas violentos e mortes em busca de audiência.

