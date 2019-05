“Estou na ativa, sem aditivo”, revela Bolsonaro sobre vida sexual

Na conversa com Silvio Santos, Jair Bolsonaro falou sobre sua vida sexual | Foto: Divulgação

São Paulo - O presidente Jair Bolsonaro foi até o SBT para gravar o Programa Silvio Santos que será exibido na noite deste domingo (5), às 19h (horário local). A participação do presidente "deu o que falar".



A chegada do atual presidente do Brasil causou grande tumulto dentro da emissora, e os corredores do canal ficaram cheios com a presença de curiosos e funcionários que quiseram ver de perto o presidente.

Bolsonaro chegou de helicóptero na sede do SBT em São Paulo. Por lá, outros apresentadores também aguardavam o Presidente para dar aquela tietada, foi o caso da apresentadora do Casos de Família Christina Rocha, que durante todo o tempo acompanhou tudo de pertinho.



Na conversa com Silvio Santos, Jair Bolsonaro falou sobre sua vida sexual. O dono da emissora questionou a idade, o signo e o relacionamento do Presidente com sua filha Laura, de oito anos. Sem papas na língua, o apresentador questionou se nunca tinham confundido Bolsonaro como avô da pequena filha. “Nunca lhe confundiram como avô dela?”, perguntou.

Com bom humor, o político caiu na risada e então disparou: “Estou na ativa, sem aditivo”, disse. Esperto, Silvio Santos llogo notou a conotação sexual da afirmação do Presidente que referia-se ao uso de farmacêuticos para melhor desempenho sexual. “Ahhhh, agora chama-se aditivo?”, perguntou o Dono do Baú, segundo informações do jornalista Leo Dias, do UOL.



Ainda no bate-papo, Silvio quis saber mais sobre a primeira-dama, Michelle Bolsonaro. O presidente titubeou ao falar sobre a idade da esposa e então disse: “Uns 30 e pouco, quase 40”, sem dizer ao certo sobre os 37 anos da mulher. “Minha mulher não pode operar catarata”, brincou o político exaltando a beleza de Michelle.

Alvoroço nos bastidores

Nos bastidores, a presença do político causou alvoroço. Quem acompanhou as gravações da atração também comentou que a atitude de humildade do apresentador chamou literalmente a atenção. Isso porque, Silvio Santos resolveu abrir espaço para que Jair Bolsonaro pudesse falar de um dos assuntos mais debatidos do momento: a reforma da previdência. Vale lembrar que, enquanto era presidente, Michel Temer (MDB) também foi recebido no palco do programa de Sílvio Santos para falar justamente sobre a Reforma da Previdência.

