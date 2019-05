Em rede social, Isis Valverde mostra rosto do filho pela primeira vez

São Paulo (SP) - Na manhã deste domingo (5), a atriz Isis Valverde apresentou pela primeira vez o rosto do filho Rael Resende aos seguidores do Instagram. Na foto da rede social, a atriz aparece com um longo vestido branco e na legenda, desejou um domingo abençoado aos fãs.

O filho da atriz tem apenas cinco meses e é fruto do casamento dela com André Resende. Os seguidores elogiaram a imagem e nos comentários, uma seguidora disse : "Rael. Fotocópia da Mãe".

A artista também usou as redes sociais para falar que muitas mulheres ao se tornarem mães, sentem na pele a pressão da sociedade.

"Você pode sim ter sua individualidade, ser uma mãe inteira e ainda desfrutar de uma relação a dois com seu marido", afirmou a atriz.

