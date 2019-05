Nasce filho de príncipe Harry e Meghan; é um menino

Na manhã dessa segunda-feira (6), a duquesa de Sussex Meghan Markle deu à luz a seu primeiro filho com o Príncipe Harry. O perfil oficial do Instagram do casal confirmou o nascimento do bebê. De acordo com o comunicado, o primeiro herdeiro do casal é um menino. Mãe e bebê passam bem.

Fontes próximas a Meghan afirmaram que a nova mamãe estava calma e a todo tempo contava com a companhia do marido e da mãe, Doria Ragland. Uma equipe de 20 médicos foi contratada para acompanhar a gravidez da Duquesa de Sussex. A criança é o sétimo na linhagem para o trono.

Era esperado que a americana tivesse o bebê em Frimley Park, hospital com opções veganas. O nome do bebê deve ser revelado nos próximos dias, como dita a tradição britânica. Muitas pessoas apostam que o casal deve homenagear alguma rainha, caso seja menina. Segundo levantamento do portal Ladbrokes, Victoria pode ser o nome escolhido para o novo membro da realeza.

Já a historiadora da família real, Carolyn Harris, acredita que os pais de primeira viagem devem escolher algo entre os nomes tradicionais de antepassados e “diferentões” usados por celebridades. Ela cita Sarah e Michael como nomes tradicionais da família britânica, mas que não pertencem a monarcas no poder. Meghan admitiu em entrevista ter uma longa lista de possibilidades.

Até então, o príncipe Harry e Meghan Markle decidiram manter os planos em torno da chegada do primeiro filho do casal em privado. Mas nos últimos meses, várias expectativas sobre o novo bebê real circularam pela internet. Uma delas é que os novos papais têm a intenção de contratar uma babá norte-americana, segundo o jornal Daily Mail.

A decisão rompe com o protocolo real de usar os serviços de inglesas com formação na Norland College, conceituada escola de babás fundada em 1892 e sediada na cidade de Bath. Os três filhos de Kate Middleton e do príncipe William, por exemplo, foram supervisionados por profissionais capacitados na instituição.

Além disso, Meghan parece interessada em educar a criança sem estereótipos de gênero. O quarto do mais novo bebê real, segundo o The Sun, recebeu tinta orgânica com óleo de eucalipto em tons de cinza e branco para eliminar padrões de feminilidade e masculinidade.

Conhecidos por suas ações humanitárias, Meghan e Harry pediram o público que fizessem doações para instituições de caridade que atendem crianças e pais necessitados, ao invés de enviar presentes para o bebê. Os futuros papais sugeriram quatro organizações, que incluem o The Lunchbox Fund, o Well Child, o Baby2Baby e o Little Village HQ.

A imprensa britânica também vêm especulando quem será a madrinha do bebê. A favorita é a atriz indiana radicada nos Estados Unidos Priyanka Chopra. Se for confirmado o nome de Priyanka, uma simbólica tradição real deve ser quebrada. Geralmente, é escolhido um membro da realeza ou que tenha título real para batizar o (a) primogênito (a).

Outros nomes famosos foram ventilados na mídia como possíveis madrinhas: a tenista Serena Williams e Amal Clooney, esposa de George Clooney.

