Débora Falabella e Murilo Benício terminam relacionamento de sete anos

Débora Falabella e Murilo Benício não estão mais juntos. Segundo informações do colunista Leo Dias, o casal colocou um ponto final no relacionamento após sete anos. O motivo do término não foi divulgado.

Débora e Murilo começaram a namorar em 2012, quando contracenaram juntos em Avenida Brasil. Sempre reservados, os atores não davam muitos detalhes sobre a relação. Recentemente, os dois estavam juntos na série Se Eu Fechar Os Olhos Agora, de 2018.

Os dois moravam juntos e se dividiam entre as casas que tinham no Rio de Janeiro e em São Paulo. Eles não exibiam mais aliança em fotos desde janeiro deste ano.

