Anitta namorando Mc Rebecca? Entenda

Bissexual assumida para família e fãs, Anitta foi apontada como affair da funkeira MC Rebecca. As duas teriam engatado um romance desde março e foram vistas juntas no camarim de um show realizado recentemente pela poderosa em Itaboraí, no Rio de Janeiro. Neste sábado (4), Rebecca afastou de vez os rumores de romance com a dona do álbum "Kisses", que está promovendo shows na Angola.

"Quero deixar uma coisa bem clara aqui: Eu sempre fui fã da Anitta, sempre foi um sonho meu assistir ao show dela. Nós temos um amigo em comum e eu consegui ir. Foi incrível, maravilhoso, mas estão espalhando uma coisa que não é verdade. A gente não está ficando, não estamos nos relacionando", garantiu.



A carioca ainda completou com um desabafo por ser alvo de fake news nas redes sociais. "Eu sou muito fã dela e sempre quis ver o show dela, mas foi só isso que aconteceu. Agora entendo realmente o que os artistas passam, né? Quando outras pessoas espalham coisas que são mentiras, isso chega a ser vergonhoso. É isso, só queria deixar claro aqui. Por favor, parem de comentar sobre isso", pediu.

