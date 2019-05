Saiba o motivo do término entre Débora Falabella e Murilo Benício

São Paulo (SP) - Apesar de rumores circularem na mídia desde fevereiro sobre uma crise, somente nesta segunda-feira (6) que a separação entre Murilo Benício e Débora Falabella foi confirmada através de suas assessorias. O término claramente pegou muitos de surpresa, já que eles eram queridinhos desde que engataram o romance em Avenida Brasil, da Globo.

Alguns rumores de atritos entre o ex-casal surgiu na mídia com o anúncio, mas o que o TV Foco apurou é que a agenda dos famosos acabou atrapalhando muito para que o romance de sete anos seguisse adiante. Débora Falabella tem família, trabalhos e muitos vínculos em São Paulo. Já Murilo, tem filhos e outros motivos para que toda a sua vida aconteça no Rio de Janeiro.

Isso foi o suficiente para que a dupla decidisse colocar um fim no relacionamento, que vingou após o fim de uma das maiores telenovelas de todos os tempos, exibida em 2012.

De acordo com Alessandro Lo-Bianco, do programa a Tarde é Sua, da RedeTV!, algumas pessoas próximas a eles deram alguns detalhes da separação. “O término de Murilo com Débora não foi tão amigável. O ator comprou os direitos de dirigir a série Doctor Foster, e seria estrelada pela atriz, mas a assessoria dela atriz disse que não existe mais agenda para a produção”, contou o jornalista.



E continuou: “Algumas fontes passam que essa relação ficou um pouco pior de fevereiro para cá. Até esse mês, tudo caminhava para um término amigável”.

O participante do programa de Sonia Abrão ainda revelou que Débora tem sua parte na série, apesar de não colocá-la como prioridade. “Os dois compraram os direitos da trama, mas ela não vai seguir. Vai ter que ter um tempo para que o divórcio aconteça de forma civilizada. Foi o Murilo que colocou um ponto final”, disparou.

Para quem não sabe, apesar dos rumores de crise e separação no namoro, Débora Falabella e Murilo Benício voltaram à TV em “Se eu fechar os olhos agora”, que estreou em abril desse ano. Os intérpretes de Isabel e Adriano voltaram à cena como um par, assim como foram em “Nada será como antes”, em 2016.

“Débora e Murilo não estão mais juntos como um casal, mas continuam amigos e parceiros de trabalho”, informou a assessoria da atriz. Os representantes de Murilo seguiram na mesma linha de resposta: “A assessoria de imprensa do ator Murilo Benício confirma a separação. Eles continuam amigos e parceiros nos projetos profissionais”, pontuou.

*Com informações do site TV Foco.

