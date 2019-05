Lexa responde seguidor após comentário negativo sobre seu casamento

São Paulo (SP) - A cantora Lexa decidiu dar um basta nos comentários sobre o fim de seu casamento com o funkeiro MC Guimê e tomou uma atitude radical. Nesta segunda-feira (6), Lexa fez uma surpresa para o marido que estava na França, onde encontrou o jogador Neymar.

Em seu perfil oficial no Instagram, a funkeira mostrou o reencontro com o amado, com quem fará um ano de casada no próximo dia 21 de maio. ”Quase três semanas sem vê-lo! Meu Deus, que saudades! Eu te amo tanto meu amor… Trabalhamos muito, mas sabemos que tudo vale a pena. Meu amor maior, receba essas flores e balão como demonstração do meu amor”, escreveu a cantora.

A cantora Lexa mostrou que é daquelas que não levam desaforo para casa e deu o que falar ao responder um fã sobre seu relacionamento com MC Guimê. Sempre ativa nas redes sociais, a funkeira se exaltou ao ver um comentário de um internauta sobre o seu casamento com Guimê.

“O que a grana não faz? Ou vão falar que ele é gatinho para a Lexa?”, questionou o seguidor na rede social. Sem pensar duas vezes, a cantora resolveu se manifestar e responder o fã. “Babacão! Dinheiro eu tenho, meu bem! Só ficaria espantada se eu me envolvesse com um escroto feito você”, disparou ela, sem papas na língua.

Lexa e Guimê parecem estar se resolvendo após boatos de infidelidade. | Foto: Manuela Scarpa/Brazil News

Suspeita de Traição



Há algumas semanas, Lexa e MC Pocahontas estiveram no centro de uma grande polêmica. Acontece que a amizade deles teria chegado ao fim quando a loira descobriu que a funkeira deu em cima de MC Guimê. Em recente entrevista para o canal do Youtube de Evelyn Regly, Pocahontas afirmou que havia parado de falar com a amiga porque ela não tinha sido convidada para seu casamento.

Pela polêmica, a mãe da MC pediu para a youtuber tirar o vídeo do ar e ela obedeceu. Depois disso, um novo capítulo dessa história acabou vindo à tona. Acontece que as duas vão se apresentar no mesmo evento e no mesmo dia.Um seguidor revelou que elas não se dão por conta do boato de traição. “Oxi, dei em cima de ninguém, não, irmã. E os shows são individuais, cada uma fará o seu e vai ser babado”, garantiu ela. O que se sabe é que Lexa ajudou muito no começo da carreira de Pocahontas como cantora.

Desde então, surgiram boatos de que o relacionamento dos dois poderia está em crise. Essa possibilidade acabou sendo negada quando a cantora usou as redes sociais para celebrar mais uma importante data no casamento. Os dois completaram 11 meses que oficializaram a união. Ela compartilhou uma foto com o amado e se declarou: “11 meses do melhor sim da minha vida! Te amo, meu amor, meu anjo de luz @mcguime”, escreveu a artista. “Eu te amo”, respondeu o funkeiro.



Dessa vez, no entanto, a viagem que o cantor está fazendo sozinho pela Europa acabou levantando sérias suspeitas. Na cidade luz, o músico tem compartilhado alguns cliques com os fãs no Instagram. Neste domingo, 05 de maio, o marido da cantora Lexa posou na frente do Arco do Triunfo e fez uma legenda reflexiva. “Eu tenho lutado desde que nasci. Eu não sou apenas um sobrevivente, sou um guerreiro extraordinário”, escreveu ele.

*Com informações do site TV Foco.

