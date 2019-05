Lulu Santos posta foto e se declara ao marido na lua de mel

Lulu Santos está viajando em lua de mel com seu marido, Clebson Teixeira! Eles foram para Nova York, nos Estados Unidos, comemorar o casamento recente.

No mês passado, o cantor compartilhou em seu perfil no Instagram uma foto segurando as mãos de seu amado. Os dois usavam alianças e na legenda Lulu conta que haviam assinado o termo de união estável um dia antes, se tornando legalmente um casal.

Na segunda-feira (6), "Clebson e eu assinamos o termo de união estável que nos torna perante a lei um casal. Pedi para que fosse válido a partir de seis de maio porque nasci no dia quatro e achei justo que renascesse logo em seguida", escreveu na legenda.

Pelo visto o desejo de Lulu se tornou realidade. Na manhã de segunda, o músico fez outra postagem, no Instagram, com seu amado. Na foto, os dois aparecem em um filtro que deixa a imagem toda azul e na legenda está escrito Love is Blue, o amor é azul, em português. É mais uma fotografia para a coleção de declarações que o cantor fez para Clebson em seu perfil.

