Lívia Andrade parabeniza Leo Dias com 'textão' emocionante

São Paulo (SP) - Na última terça-feira (7), Leo Dias comemorou mais um ano de vida e, para comemorar em grande estilo, Lívia Andrade fez um baita textão em seu Instagram em homenagem ao amigo do Fofocalizando.

"Hoje é seu dia meu amigo, temos muitos motivos pra comemorar. Você foi um guerreiro, fez por merecer e Deus mostrou pra você que vale a pena! Você ocupou um lugar no meu coração muito rápido e não importa por quanto tempo, aprendi que um dia pode ser mais importante que muitos anos", declarou-se.

E continuou: "Vou estar sempre aqui, pois os verdadeiros amigos gostam de você do jeito que você é, querem ver sempre sua melhor versão, mostram o caminho sem imposição ou cobranças. O amigo verdadeiro sabe esperar sem cobrar e nem precisa estar junto o tempo todo pra demonstrar sua amizade, pois entende que o pássaro precisa voar pra ser feliz".

Sobre Leo Dias

Leonardo Antônio Lima Dias, popularmente conhecido como Leo Dias, completa mais uma primavera na última terça-feira (7) e em grande estilo.

O jornalista, formado em 1996 na Cidade Maravilhosa, não poupa nenhum famoso quando o assunto é comentar sobre a vida alheia e os bastidores dos holofotes.

Com passagens pelo o jornal Extra e em revistas de grande circulação nacional — como a Contigo e Chics & Famosos, o carioca teve grande visibilidade e virou referência no jornalismo de celebridades do SBT quando passou a integrar o elenco fixo do Fofocalizando em 30 de setembro de 2016.

