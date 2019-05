Famosa é espancada no banho e expulsa de casa pelo marido

São Paulo (SP) - Sayma Alex, uma digital influencer famosa de Pernambuco, usou o Instagram para fazer uma grave denúncia de violência doméstica nesta quinta-feira (9).

Com vídeos, fotos e um triste desabafo, ela dividiu com seus 148 mil seguidores um relato no qual diz ter apanhado do marido, o empresário Fernando Antônio Alex, durante o banho. Conta ainda que a violência foi tanta que chegou a sangrar.

"Estava tomando banho quando o Fernando entrou descontrolado, disse que era para entregar a chave do carro, que eu não ia sair de casa, sendo que na verdade, eu não estava tomando banho para sair", começa a detalhar o caso.

A digital influencer segue dizendo que após as agressões, foi expulsa de casa e que está com o coração destroçado. Segundo ela, foi o ciúmes exagerado do companheiro que motivou a forte violência.

"O ciúme é uma coisa ruim, fora do limite. É muito difícil quando a gente passa por momentos iguais ao que eu estou passando com uma pessoa que não me respeita, que acha que é dona do mundo, que pode fazer o que bem quer com a mulher, que pode faltar com respeito e levantar a mão", disse.

Mãe de um bebê de cinco meses, Sayma disse ter encontrado forças para ir à 2ª Delegacia de Polícia da Mulher de Jaboatão, em Pernambuco, para dar queixa do marido. Em seus stories mais recentes, ela mostra ainda detalhes da agressão, fotos do corpo com marcas da violência e relata emocionada o quanto sofreu.

*Com informações do site Fofocalizando do SBT.

Leia mais:

Marília Mendonça arrasta milhares de fãs para show no Centro de Manaus

Fafá de Belém traz ‘Guitarradas do Pará’ a Manaus