Avião de Amado Batista faz pouso de emergência na Bahia

Um avião que transportava o cantor Amado Batista e sua equipe fez um pouso no sudoeste da Bahia em um aeroporto que estava fechado e com as luzes da pista apagadas. O caso ocorreu na noite de domingo (12), na cidade de Jequié. Ninguém ficou ferido e o cantor se apresentou normalmente no show que estava previso para ocorrer em um clube da cidade.

A aeronave conseguiu pousar após carros serem levados para o aeroporto e acionarem os faróis para iluminar a pista e auxiliar no pouso, conforme registro de imagens de testemunhas.

Por meio de nota, a prefeitura de Jequié, a cerca de 368 km de Salvador, informou que a aeronave de Amado Batista se aproximou do Aeroporto Vicente Grillo, no município, após o pôr do sol. O terminal não funciona no turno da noite e a pista fica apagada, sem condições de pouso.

Ainda segundo a prefeitura de Jequié, os comandantes de aeronaves sabem quais os aeroportos no Brasil possuem balizamento para operação noturna.

"Diante desse aspecto técnico, considerado básico para a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), qualquer piloto que tente o pouso noturno em aeroporto sem esses equipamentos, como é o caso de Jequié, assume toda e total responsabilidade pela operação, salvo em caso de emergência, que deve ser esclarecido e comprovado às autoridades militares logo após o pouso forçado", diz a nota da administração municipal.

Com a situação, a prefeitura de Jequié informou que o pouso no Aeroporto Vicente Grillo, nas condições apresentadas, é de inteira responsabilidade do comandante da aeronave e que o procedimento será comunicado à Anac.

