Após boatos de traição, noivado de Eduardo Costa chega ao fim

O noivado de Eduardo Costa com Victória Villarim chegou ao fim. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do cantor ao colunista Leo Dias, do 'Uol'. O término aconteceu após os rumores de uma traição por parte do artista.

De acordo com a publicação, Eduardo teria se envolvido com mulheres casadas, durante um evento na cidade de Matelândia, no interior do Paraná. Na ocasião, um dos maridos, um político, teria flagrado o cantor com sua esposa e iniciou uma grande confusão.

O músico tinha pedido a mão da estudante em casamento em junho do ano passado. Eles já tinham ficado quatro meses separados antes disso.

