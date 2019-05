Caio Blat se pronuncia sobre acusação de assédio: 'Indignado'

O ator de O Sétimo Guardião, se disse surpreso com a notícia vir à tona | Foto: Reprodução

Caio Blat se manifestou pela primeira vez após acusações de assédio contra ele virem à tona. Em comunicado enviado ao colunista Leo Dias, o ator de O Sétimo Guardião, se disse surpreso com a notícia vir à tona na última quarta-feira, (15).

"Terminamos a novela num clima ótimo, e fui surpreendido hoje com uma notícia mentirosa e anônima a meu respeito. Que me deixou indignado! Se algum colega ficou ofendido com qualquer atitude minha, que se identifique e me procure, para que eu tenha ao menos a chance de me retratar', disse ele.

Por fim, afirmou que uma denúncia sem provas e anônima é uma atitude covarde, assim como o assédio: 'O assédio é uma atitude covarde, assim como uma denúncia sem provas e sem autor', finalizou.

Rede Globo

A assessoria de imprensa da TV Globo afirmou que já está apurando o que teria acontecido:

Todo relato de desrespeito na Globo é apurado criteriosamente, assim que tomamos conhecimento dele - como é o caso agora. A Ouvidoria da empresa já foi acionada, diz em comunicado.

Entenda

Leo Dias divulgou em primeira mão as denúncias de diversas atrizes da emissora contra o ator por conta de episódios de assédio. Uma das atrizes teria confirmado a denúncia ao jornalista, no entanto, pediu que sua identidade fosse preservada. Outras cinco atrizes também teriam as mesmas reclamações do ator. O caso começou a ganhar repercussão nos bastidores da novela das nove, após Caio supostamente ter organizado uma festa de confraternização em sua casa, no Rio de Janeiro, e alguns atores terem se recusado a comparecer após a mesma atriz revelar os casos de assédio.

*Com informações de MSN

