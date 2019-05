Polêmica: MC Pocahontas sai escondida de casa de pastor na madrugada

Mesmo sem assumir o relacionamento com o pastor “pop” Leonardo Sale, MC Pocahontas foi flagrada saindo da casa do rapaz no meio da madrugada na noite da última quarta-feira (15). Segundo o jornalista Leo Dias, os dois estavam em um clima de muita intimidade.

Além disso, amigos próximos ao casal afirmam que eles estão juntos e dizem que Leonardo e Pocahontas não assumem o relacionamento com medo de sofrerem preconceito perante a igreja. A exigência do “acobertamento” do namoro seria do próprio pastor.

Procurados, a assessoria de imprensa de MC Pocahontas disse que não fala da vida pessoal de seus assessorados.

Leia mais:

