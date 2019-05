Apaixonadíssimos: Maiara e Fernando criam perfil de casal no Instagram

Os cantores Maiara e Fernando resolveram dar mais um passo na relação. Agora, eles decidiram criar um perfil de casal no Instagram. É isso mesmo. O perfil se chama @mafe e promete mostrar um pouco mais da intimidade deles. "Gente, do jeito mais sertanejo possível, estamos aqui para anunciar o nosso Instagram oficial do casal, que chama Mafe. Esse vai dar o que falar! A gente vai postar tudo, 24 horas ligadinhos", falou o cantor.

Poucas horas se passaram e o perfil já arrecadou mais de 40 mil seguidores. Não demorou muito para que eles começassem a compartilhar com os fãs momentos íntimos. Em um dos vídeos, Fernando aparece fazendo massagem nos pés da amada.

