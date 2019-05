'Gol do Brasil?': Neymar posa com Rihanna e jogador é questionado

Neymar abalou as redes sociais na noite do último domingo (19) ao compartilhar uma foto ao lado de, nada mais, nada menos do que Rihanna. O craque da seleção brasileira apareceu ao lado da cantora e aproveitou para usar uma legenda um tanto quanto provocativa na web.

"Rainha e mulher poderosa" escreveu Neymar . A foto com Rihanna rapidamente ganhou diversos likes e muitas interações, inclusive de famosos. "Gol do Brasil?", perguntou Leonardo Picon. "Meu coração" escreveu Ludmilla. "Meu Deus" comentou Selton Mello.

Na semana passada, foi divulgado nas redes sociais um vídeo em que Neymar aparece conhecendo Will Smith , que segundo o jogador, é seu ídolo.

