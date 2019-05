Globo proíbe Bruna Marquezine de participar do programa da Maísa

Os bastidores do mundo dos famosos continuam pegando fogo. Desta vez, a Globo proibiu Bruna Marquezine de se encontrar com Maísa Silva no programa da Adolescente no SBT.

A Globo não quis saber da amizade entre Bruna Marquezine e Maísa Silva. Mesmo diante da proximidade das duas, a emissora não permitiu que a sua contratada e nenhum dos seus atores marcassem presença no talk show da adolescente no SBT.

Essa revelação foi feita em entrevista ao jornalista Leo Dias, na qual Maísa se mostra bastante desapontada, já que fez de tudo para viabilizar sua ida ao canal carioca há algum tempo. Lá, ela chegou a gravar o “Conversa com Bial”, “Encontro”, de Fátima Bernardes, e o “Lady Night”.

