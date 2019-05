Apresentadora amazonense vai participar de série do Dr. Rey

Manaus - A apresentadora de 30 anos, Nathália Nascimento foi convidada por uma plataforma famosa de streaming mundial para dar vida a uma personagem, em uma nova série do Dr. Rey, mais conhecido como Dr. Hollywood, chamada "On the road", que deve estrear em 2020.

Nath revelou algumas informações sobre a produção. “A série vai falar sobre os segredos da vida, como ter uma vida mais saudável mostrando que na Amazônia há muito o que ser explorado para a saúde das pessoas. Vem muita coisa boa por aí que é segredo”, disse a apresentadora.

A apresentadora contou que eles entraram em contato mostrando o projeto da série que vai ser mundial falando sobre longevidade e saúde. "Logo, eu me identifiquei porque sou vegetariana e acho que podemos explorar muito esse lance da natureza para que o mundo conheça as nossas riquezas”, disse.

Ela explicou ainda que é a primeira vez que vai atuar em uma série que vai passar mundialmente e que vai mergulhar no papel que recebeu. "Não posso dar spoiler, mas será uma oportunidade única de aprendizado, mesmo eu já tendo feito teatro, minha vida é na televisão. É o que amo fazer", finalizou.

