Pacto com o Diabo? Xuxa fala sobre a grande polêmica

Em um quadro no qual os convidados respondem perguntas de haters, termo usado na internet para classificar pessoas que postam comentários de ódio ou crítica sem muito critério), Xuxa falou sobre a lenda urbana de que ela teria um "pacto com o diabo". A loira foi liberada pela RecordTV para participar do Programa da Maisa, que foi ao ar no último sábado (25).

Dentro de uma banheira com bolinhas cor-de-rosa, a rainha dos baixinhos respondeu a seguinte pergunta: "Xuxa, já que você fez um pacto com o diabo, porque não fez outro para não ter uma voz tão irritante?".

A apresentadora rebateu a crítica de cara: "Acho que muito pelo contrário, se eu tive uma carreira promissora o pacto que eu devo ter feito foi com Deus, afinal, eu era rodeada de crianças, que são anjos".

Sobre a crítica a sua voz, a loira respondeu: "Eu não gosto da minha voz, mas foi com ela que eu fui sucesso e bati vários recordes de vendas de discos".

