Avião com o cantor Gabriel Diniz cai em Sergipe

A assessoria do cantor Gabriel Diniz confirmou que o cantor estaria em uma aeronave que caiu na manhã desta segunda-feira (27), em Sergipe.

Um morador contou por telefone, e disse que muitas pessoas foram ao local da queda e teriam encontrado apenas destroços da aeronave. Não havia nenhuma vítima.

Documento do cantor | Foto: Divulgação

Segundo o portal A8 Sergipe, Defesa Civil do município de Estância, Corpo de Bombeiros e Grupamento Tático Aéreo foram acionados e estão em deslocamento, a informação é de moradores que ouviram uma explosão e depois destroços foram vistos no chão, com roupas masculinas e femininas.

A informação é que o avião ficou enterrado no mangue, local de difícil acesso, chove forte na região, o que dificulta ainda mais as buscas.

Documentos encontrados na aeronave | Foto: Divulgação

Pescadores encontraram ainda documentos com o nome do cantor Gabriel Diniz.

Gabriel Diniz, de 28 anos, ficou famoso nacionalmente com o hit "Jenifer".

O hit "Jenifer" | Autor: Gabriel Diniz

