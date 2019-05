Gabriel Diniz iria se apresentar na Festa dos Visitantes, em Parintins

O cantor Gabriel Diniz, dono do hit que alcançou os primeiros lugares no aplicativos de música, morreu após o avião em que ele estava cair no litoral de Sergipe. O cantor sertanejo era uma das atrações nacionais confirmadas para a Festa dos Visitantes, que acontece no dia (27) de junho, em Parintins.

O cantor se destacou no Carnaval deste ano com a música “Jenifer”. A Festa dos Visitantes é tradicionalmente conhecida como evento de boas-vindas aos turistas que prestigiam o Festival Folclórico de Parintins.

Além de Gabriel Diniz, outra atração nacional confirmada pela Prefeitura de Parintins é Anitta, além dos artistas locais Uendel Pinheiro e Guto Lima. Até o momento, a Prefeitura do município amazonense ainda não se pronunciou sobre a possibilidade de confirmar outra atração no lugar de Gabriel Diniz.

Leia mais:

