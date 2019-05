Artistas se pronunciam nas redes sociais sobre morte de Gabriel Diniz

Manaus - No início da tarde desta segunda-feira (27), artistas e celebridades usaram as redes sociais para lamentar a morte do cantor Gabriel Diniz, de 25 anos. Ele morreu após o avião no qual ele estava cair na região de Porto do Mato, em Estância, no estado de Sergipe, próximo à divisa com a Bahia.

No Twitter, o humorista Danilo Gentili disse que estava na sede do SBT, e no instante da morte, todos estavam lamentando.

"Todas as vezes que nos encontramos, ele foi extremamente gente boa. Um cara muito simples e divertido. Tinha muito pela frente", escreveu Gentili, que também postou uma foto em preto-e-branco com Gabriel Diniz.

Também na rede social, a dupla sertaneja Maiara e Maraísa lamentou a morte do cantor.

"Vamos sentir falta da energia maravilhosa que ele tinha... Nunca encontramos com ele pra não sair mais feliz do que chegamos. Nos deixou fazer parte da sua trajetória musical. Vai nos deixar uma saudade muito grande. Que Deus conforte a família", diz o tweet.



Pelo Instagram, a apresentadora e ex-BBB Vivian Amorim postou um vídeo no qual aparece com o cantor, afirmando que estava sem acreditar e sem entender, e "tentando digerir mais uma tragédia".

"Tem menos de uma semana que te encontrei e nós dançamos, rimos, tiramos onda do jeito que você gosta e agora tô aqui pensando que nunca te vi sem um sorriso no rosto".

Na mesma rede, Wesley Safadão postou fotos com Gabriel Diniz, e disse que estava sendo difícil escrever.

"Perdi um amigo de muitos anos, um irmão, um cara que acompanhei de perto. Vi crescer como pessoa e profissional, e se tornar realidade. Sempre alegre, pra ele não tinha tempo ruim. Gostava de ser diferente, conseguiu se tornar um artista de muita personalidade. Estava atingindo todos os seus objetivos e correndo atrás dos seus sonhos. Tão jovem e com tanto talento, estava vivendo um momento incrível na sua carreira", salientou.

O voo com Gabriel Diniz tinha decolado de Salvador e caiu em uma areia de difícil acesso. O comandante Virgílio, um dos responsáveis pelo resgate, disse que as equipes encontraram três corpos no local da queda. Documentos do cantor foram encontrados nos destroços da aeronave.

Nas redes sociais, o cantor tinha postado sua felicidade por ter se apresentado no interior da Bahia. Ele também reclamou de sentir dor de barriga e até chegou a postar vídeo enquanto recebia soro fisiológico na veia.

