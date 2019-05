Mulher garante que é mãe biológica de Wesley Safadão e cantor reage

Parece que está surgindo mais uma polêmica envolvendo a família de Wesley Safadão. Neste domingo (26), o famoso perfil nas redes sociais, Rainha Matos (que aborda temas relacionados ao mundo das celebridades) trouxe à tona o desabafo aflito de dona Vanuzia.

Em diversos relatos feitos pela mulher em sua conta no Instagram, ela pede ajuda para contar sua versão da história e encontrar o cantor, que acredita ser o filho que precisou deixar em Fortaleza há cerca de 30 anos atrás e que, segundo ela, provavelmente foi criado por Dona Bill.

“Gente eu peço ajuda a você pelo amor de Deus. Não vão pensar que vocês vão pagar algum preço por me ajudar, prometo deixar claro que sou eu que estou pedindo ajuda. Eu só quero uma chance para contar minha história e poder encontrar o meu filho. Desde 2015 que estou com esta dúvida e meu coração está partido sem saber a verdade”, escreveu ela na legenda de um post com a foto do cantor.

Até o momento, nem Wesley Safadão nem Dona Bill se pronunciaram oficialmente sobre o caso, porém, em uma publicação sobre o assunto na página 'Alfinetei' no Instagram, Safadão comentou, em tom irônico: "Alguém avisa pra essa moça que minha família já é grande demais".

