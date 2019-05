Gabriel Diniz é o 4º integrante de banda de forró a morrer em acidente

O cantor Gabriel Diniz, que morreu nesta segunda-feira (27) em um acidente aéreo em Alagoas, é o quarto ex-integrante da banda Cavaleiros do Forró, do Rio Grande do Norte, a morrer em tragédias. Antes dele, Inácio Alexandre da Silva, em 2005, e Eliza Clívia, em 2017, foram vítimas de acidentes automobilísticos. O guitarrista Edivan Paulo da Silva, morreu em 2005.



Além de Diniz, Linaldo Xavier e Abraão Farias, pilotos e diretores do Aeroclube de Alagoas, também morreram no acidente.

Em 2005, um acidente entre dois ônibus provocou a morte de quatro pessoas, entre eles o vocalista José Inácio e o guitarrista Edivan Paulo da Silva. 12 ano depois, Clívia morreu em acidente de trânsito em Aracaju, no Sergipe.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Avião com o cantor Gabriel Diniz cai em Sergipe