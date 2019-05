Pastora afirma que Gabriel Diniz foi para o inferno e fãs reagem

A morte do cantor Gabriel Diniz aos 28 anos comoveu o Brasil e parou o país literalmente. Gabriel Diniz, dono do hit "Jennifer" estava no ápice da carreira e morreu em um trágico acidente de avião. No entanto, isso não impediu que algumas pessoas dessem sua opinião, considerada absurda por muitos, em relação a morte do cantor, foi o caso de uma pastora famosa.

Julia Tuma, pastora conhecida no meio, utilizou suas redes sociais para fazer duas afirmações polêmicas que deixaram o público bastante espantado. Primeiro ela afirmou que o rapaz cantava para o diabo, e depois disse que ele foi para o inferno por isso.

“Caiu o avião daquele da Jenifer, meu Deus a vida é um sopro”, declarou inicialmente a pastora Julia Tuma. “Cantar para o diabo é um caminho sem volta. O pior de tudo é que foi para o inferno”, afirmou a tal pastora nas redes sociais sobre a morte do cantor.

“Por isso que a gente tem que entregar nossa vida para Jesus. Eu entreguei com 27 anos graças a Deus”, seguiu dizendo a pastora Julia Tuma nas redes.

Diante da situação, alguns internautas detonaram a postura da pastora: “Pastora há um só Juiz e Senhor, não podemos julgar ninguém, o único que convence do pecado e da morte é o ESPIRITO SANTO, e até na última fração de vida, podemos ser salvos. Á família e amigos, desejo que sejam confortados nesse momento de tristeza e separação, meu sincero abraço de pesar”, disse uma das internautas rebatendo a fala de Julia Tuma.

O corpo do cantor foi velado e enterrado em João Pessoa, na última terça-feira (28), em uma cerimonia tomada por fãs, amigos e familiares que literalmente parou o Brasil.

