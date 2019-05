Whindersson se emociona ao cantar música em homenagem a Gabriel Diniz

A internet está repleta de homenagens ao cantor Gabriel Diniz, que morreu em um acidente aéreo na última segunda-feira(27). Entre as personalidades que lamentaram a tragédia, Whindersson Nunes publicou um vídeo no Instagram em que se emociona ao falar sobre a morte do amigo e canta uma música dedicada a ele.

“Hoje eu acordei tomado pela raiva. Eu entrei no banheiro, comecei a chorar e disse assim: ‘Por que, meu Deus’. Eu quero acreditar que tudo tem um motivo, que tudo tem um propósito, mas com isso que aconteceu com Gabriel eu falei, tipo: ‘Não tem propósito, não tem caminho”, disse em meio às lágrimas.

Em seguida, o youtuber canta uma música pensando em Gabriel. “Espero que ajude a confortar alguns de vocês. Se Deus quiser, algum dia vamos entender tudo isso”, finaliza.

Logo após a morte do cantor, Whindersson pediu para que internautas não compartilhassem fotos do acidente: “Se receber, não baixe, apague e diga a quem [te] mandou que pare de mandar e apague também! Ter fotos de algo tão triste para alguém é crueldade”, escreveu no Instagram, ao compartilhar uma imagem completamente preta.



Assista ao vídeo de Whindersson:

Whindersson aos prantos canta música que fez para Gabriel Diniz | Autor: Divulgação/ Instagram

