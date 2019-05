Repórter sofre tentativa de assalto durante cortejo de Gabriel Diniz

A repórter Márcia Dantas, da emissora do SBT, reagiu ao que ela disse ter sido uma tentativa de furto enquanto ela participava de uma transmissão ao vivo do cortejo do músico Gabriel Diniz, morto em um acidente aéreo na segunda-feira (27).

Na cenas, é possível ver Márcia apontando para um homem de camisa branca, óculos escuros e boné azul e acusá-lo de tentar puxar o celular de seu bolso. Antes disso, a repórter interrompe o que falava, assustada: "Sai! Me dá! Roubaram meu celular!".

No mesmo instante, no estúdio, a apresentadora Lívia Andrade parece não saber como reagir: “Meu Deus, estão roubando o celular da repórter ao vivo, que horror”. O link com Márcia, entretanto, não é interrompido, e a jornalista reage recuperando o aparelho: “Gente, ele ia roubar o meu celular, ele puxou o celular do meu bolso!”. Outros apresentadores pedem para os seguranças segurarem o suspeito enquanto a câmera acompanha uma suposta tentativa de fuga do homem.

Abalada

Muito abalada e com as mãos no rosto, Márcia volta ao foco da telinha: “Gente, eu senti ele puxando, gente do céu, eu senti ele puxando”. No estúdio, Lívia pede calma à repórter e só então o link é interrompido.

“Gente, a Márcia está muito nervosa, porque ela está lá no cortejo acompanhando um momento que já é muito difícil e de dor e mesmo assim as pessoas não respeitam e ela quase teve um celular roubado. Nós estamos ao vivo e vocês acompanharam esse verdadeiro absurdo”, declarou Lívia.

Leia mais:

