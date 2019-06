Mike Tyson cria fazenda destinada ao consumo de maconha

Mike Tyson cria rancho dedicado ao consumo de maconha | Foto: Divulgação

Mike Tyson anunciou, nesta segunda-feira, sua empresa para a comercialização e o consumo de maconha. No projeto do ex-boxeador também está prevista a construção de um resort no deserto de Hot Springs, na Califórnia. O Tyson Ranch promete uma "experiência holística" aos hóspedes.

O hotel de luxo de Tyson será construído em um terreno de 170 hectares, contará com um festival de música e com uma escola que ensinará técnicas de cultivo da maconha, a Universidade Tyson. O ex-boxeador publicou em sua conta do Twitter um vídeo promocional do seu novo empreendimento.

O atleta contou à revista "GQ" que o resort começou a ser construído em 2017, e que seus anos de luta contra a dependência de drogas foram importantes para isso. "É preciso ver da minha perspectiva. Vou entrar nessa depois de já ter visto de tudo. Consumi drogas pesadas, usei ácido antes, então pensei: 'me dê uma coisa dessas, deixa eu ver isso", afirmou.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Irmão de Whindersson Nunes é esfaqueado durante assalto