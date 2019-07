Silvio Santos recebe Neymar em gravação de seu programa no SBT

Neymar participou de uma gravação do quadro Jogo das 3 Pistas, do Programa Silvio Santos | Foto: Reprodução

O apresentador Silvio Santos recebeu o atacante Neymar no SBT nesta quinta-feira (11). Um registro do encontro foi publicado no Instagram do Instituto Neymar Jr. nesta tarde. Segundo a publicação, Neymar participou, entre outros compromissos, de uma gravação do quadro Jogo das 3 Pistas, do Programa Silvio Santos. Ele também gravou chamadas para um evento de Natal ao lado de Patrícia Abravanel, filha do apresentador.

Mais cedo, o colunista Leo Dias, do portal UOL, divulgou em seu blog que o jogador havia feito uma exigência para a emissora, ele queria que um homem para maquiá-lo, e segundo o jornalista, seu pedido teria sido acatado.

No entanto, no final do dia, a assessoria de imprensa de Neymar fez questão de esclarecer essa notícia, e afirmou à Contigo! que o atleta não pediu para que fosse maquiado por um profissional do sexo masculino. Além disso eles também informaram que ele mesmo arrumou o seu próprio cabelo e não se maquiou. “É mentira. Ele não exigiu nada”, disse a assessoria.

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Filho de Will Smith distribui comida para moradores de rua