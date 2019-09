SBT encontra Ivete e a 'Neiva do Céu'. Veja o vídeo

Neiva do Céu e amiga Ivete seguem bombando na internet | Foto: Divulgação

Duas amigas que viralizaram nos últimos dias após ter um áudio engraçado vazado na web acreditam que foram vítimas de ataques hackers. Neiva, também conhecida como (do Céu) e Ivete, foram entrevistadas pela VTV afiliada do SBT, e revelaram detalhes do áudio que segue bombando na web.



Segundo Neiva, o áudio em que a amiga, Ivete, descreve um encontro com um homem que supostamente teria um pênis de tamanho considerado pequeno, não foi repassado para conhecidos.

“Eu acredito que foi hackeado, porque foi um conteúdo até meio que pesado, explicito, então a gente acredita”, disse Ivete, que em seguida falou sobre o ficante. “O encontro realmente foi real, tudo aconteceu e no momento do ato, não tinha, só o sinalzinho. Tive que aguentar a noite inteira. Era uma coisa muito pequena”, contou.

Já Neiva do Céu descreveu a sua reação ao ouvir a amiga contar a história. “Eu fui a primeira ouvinte dela, eu só dei muita risada, é uma coisa muito cômica”.

Veja o vídeo:

