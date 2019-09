Fat Family retoma carreira após morte de Deise Cipriano

O grupo Fat Family retoma carreira e voltam a fazer shows, mesmo após a morte de Deise Cipriano. A primeira aparição do grupo na TV será neste domingo (8), no programa Hora do Faro, da Record TV. No programa haverá uma homenagem a Deise, com a participação da filha da cantora, Talita Cipriano, que foi finalista do The Voice Kids 2017.

Deise faleceu em fevereiro deste ano, em decorrência de um câncer, mas antes de adoecer já planejava a volta do grupo aos palcos. Com a descoberta da doença Deise precisou abandonar o projeto para fazer o tratamento.

Mesmo doente, ela incentivou os irmãos Celinho, Simone, Kátia e Suzete a retomarem a rotina de shows sem ela. O grupo faz o relançamento durante a participação no programa.

Sucesso na virada do século

O grupo Fat Family surgiu no final da década de 90, com inspirações na música negra americana como Whitney Huston, Aretha Franklin e James Brown. Foram quatro CD's gravados e sucessos como "Jeito Sexy", "Onde Foi Que Eu Errei?", "Gulosa" e "Eu Não Vou".

Antes da morte de Deise, o grupo já havia perdido outro integrante, Sidney Cipriano, morreu em 2011 vítima de parada cardíaca.