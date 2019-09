'Sempre gostei de garotas', revela Anitta em entrevista

Sempre honesta em sua forma de expressar, Anitta falou sobre sua sexualidade em entrevista | Foto: Divulgação

Sempre honesta em sua forma de expressar, Anitta falou sobre sua sexualidade em entrevista a revista revista italiana Freeda. A funkeira revelou quando se assumiu para a família e como deseja que o tema seja tratado com naturalidade.



“Sempre gostei de garotas. Eu contei para minha mãe quando tinha 13 anos. Só esperei pelo melhor momento para falar ao público para que não criassem notícias sensacionalistas e tratassem isso como uma grande coisa. Do tipo ‘essa é quem ela é’. Eu não quero isso para minha vida. Quero que minha bissexualidade seja natural e normal”, afirmou.

A cantora ainda fez uma comparação para mostrar como o assunto ainda é tabu. “Ninguém vai cantar na televisão e fala ‘oi, sou hétero’. Ninguém precisa fazer isso. É assim que quero que lidem com minha bissexualidade”, pediu.

“Se você vir um homem e uma mulher se beijando na rua, vai lidar com isso com naturalidade. Eu quero que vejam a mim com uma garota tão naturalmente quanto”, completou.

Preconceito e depressão

Anitta também comentou sobre o preconceito que sofre por sua origem e por ser uma mulher sensual. “Sempre sofri todo tipo de preconceito: sou mulher, jovem e uso a sensualidade no meu trabalho. Quando as pessoas veem você balançando a bunda acham que não é inteligente o bastante”, diz.

“É o preconceito que sempre sofro. E também porque vim de uma região muito pobre do Brasil. Sempre que me julgam, crio forças para dizer: sim, estou aqui”, completa.

Além disso, comentou sobre a depressão que sofre. A cantora diz acreditar que a doença começou quando ela passou a se importar muito com a opinião alheia sobre ela. Porém, no momento em que entendeu que, na verdade, as pessoas não conhecem a sua história e trajetória, tudo começou a mudar.

“Quando entendi isso, comecei a ver os comentários, a pressão e as expectativas que as pessoas têm como ‘é, eles não sabem de nada’”, fala. “Eles estão falando, mas não sabem a realidade da minha vida. Não tem propriedade para falar. Minha mãe tem, meu irmão tem... Quando entendi disso, fiquei melhor na minha vida”, conclui Anitta.