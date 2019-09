Pai da atriz Juliana Paiva morre aos 64 anos

Juliana Paiva foi surpreendida com uma notícia triste, nesta segunda-feira (9), enquanto estava nos Estúdios Globo, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. De acordo com o blog do Leo Dias , o pai da atriz sofreu um infarto dentro de casa e morreu. Gilmar dos Santos tinha 64 anos.

Ainda de acordo com o colunista, os vizinhos do condomínio, na Barra da Tijuca, tentaram socorrer o pai da atriz, mas não conseguiram reanimá-lo. Uma ambulância também foi chamada até o local.

Juliana é filha única e a última postagem que fez com Gilmar foi no dia dos pais. Ela o homenageou com a música "You've Got a Friend", interpretada por James Taylor e finalizou com "obrigada por tanto, meu melhor amigo! EU TE AMO".

A atriz vai participar da próxima novela das sete da Globo, "Salve-se Quem Puder".