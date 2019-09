Anitta se declara para empresário: "Pessoa que sempre sonhei"

Parece que Anitta já superou sua separação com o surfista Pedro Scooby. Nesta terça-feira (10), a cantora publicou em sua conta no Instagram uma declaração para seu novo empresário, Brandon Silverstein.

Livre, linda e solta, a funkeira carioca está aproveitando a solteirice e curtindo as baladas sem pensar no amanhã.

Afinal, teve uma estafa mental a pouco tempo e com certeza, seu médico deve ter recomendado para ela aproveitar um pouco mais a vida.

Com isso, ela contratou um novo empresário para desacumular as responsabilidades em cima dela e parece estar indo tudo muito bem.

Tanto que ela fez uma declaração bem intimista para seu empresário no Instagram. Parabenizando-o pelo seu aniversário. E gastou o seu inglês na homenagem.

“Parabéns para meu pai, empresário, amigo, irmão Brando Silverstein…depois de tantos anos, encontrei a pessoa com a qual sempre sonhei. E Deus foi muito bom me mandando você. Obrigada. Aproveite seu dia, por favor (pare de responder o chat do grupo de trabalho)”, escreveu ela na legenda seguida de uma foto ao seu lado de Brandon Silverstein.