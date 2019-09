Veja o vídeo! Anitta leva puxão de cabelo e sai no tapa com fã

Durante a gravação do programa " Anitta Entrou no Grupo ", da Multishow, a poderosa foi atacada. Anitta estava tirando selfie com fãs, durante a apresentação no palco, quando puxaram o cabelo dela. A reação da cantora foi rápida e ela acabou dando um tapa no fã. "Para", disparou ela.

A imagem viralizou nas redes sociais e Anitta foi defendida por outros fãs. " As gays nervosas porque Anitta deu um tapa na mão do menino que puxou o cabelo dela, mas são as mesmas que se levam um esbarrão na balada já começam a brigar", comentou um internauta.

"Metendo o tapa no inconveniente puxando o cabelo dela. Errada não está", disse outro. " Não estou aqui para defendê-la, tenho as minhas ressalvas, mas tem gente abusada, sim. Que acha só porque é gay pode sair encostando no cabelo ou batendo a bunda de uma mulher. Ele deveria ter levado um murro, isso sim," disparou uma internauta.

Veja vídeo:

O vídeo viralizou nas redes sociais | Autor: Divulgação