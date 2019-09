Anitta diz que irmão espalhou boato sobre doença: 'Vai explicar'

A história sobre Anitta estar enfrentando a síndrome de burnout, espécie de estafa, não passou de um mal-entendido familiar. Segundo publicação da cantora nas redes sociais, o irmão dela, Renan Machado, foi o responsável por compartilhar a informação para a imprensa em parceria com o Multishow, emissora em que a funkeira apresenta um programa.

"Cheguei aqui no Multishow tomando um esporro. Descobri que quem mandou essa nota sobre essa minha doença foi o próprio Multishow a mando do meu irmão. Assim que ele voltar de férias, vou pedir para ele explicar pra gente os laudos médicos, de onde surgiram as decisões. Eu fiz uns stories hoje dando um baile que eu vi no Instagram que estava com não sei o que. Dei o baile e vim viver. Aí o Victor falou 'vi seus Stories, você sabe que foi seu irmão, né? Foi a assessoria do Multishow'", afirmou ela.