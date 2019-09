Anitta e Vitão trocam beijo caliente e ex do cantor se pronuncia

A internet está em polvorosa com o beijo de Anitta e Vitão em um novo clipe do cantor. As imagens que vazaram na internet, nesta sexta-feira, (13), mostram os bastidores de um beijão pra lá de quente entre os dois cantores durante as gravações do videoclipe, que aconteceram nesta quinta, em São Paulo.



O que ninguém esperava era que os fãs de Vitão fossem nas redes sociais da ex-namorada dele, Thaylise Pivato, comentar o episódio na tentativa de tomar uma satisfação da parte dela. É que pra quem não acompanha o ex-casal, os fãs do cantor ainda não estavam sabendo do fim do relacionamento de forma oficial. Diante de tantos comentários questionando o possível término, já que o beijo entre Vitão e Anitta foi daqueles de tirar o fôlego, Thaylise resolveu se pronunciar:

"Vai ser a primeira e a última vez que eu vou falar alguma coisa sobre isso, porque tomou proporções que estão me incomodando pelo fato de estarem vindo falar mal do Vitor pra mim, e eu não quero que isso aconteça. Primeiro ponto: eu e o Vitor não estamos mais juntos. Não aconteceu nada. Não teve briga, não teve traição. Nem todo relacionamento termina de uma forma ruim. Eu já sabia do clipe antes da gente terminar. Tá tudo bem. Ele não está fazendo nada demais, ela também não. Eles são artistas e sinceramente se eu tivesse a chance eu também tiraria uma lasquinha dela", disse Thaylise Pivato.